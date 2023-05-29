"Нафтогаз" заявил о введении в эксплуатацию с начала года семи газовых скважин на Украине

Суммарно эти скважины дают Украине около 1,5 млн кубометров газа в сутки, сообщил глава компании Алексей Чернышев

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Семь газовых скважин были введены в эксплуатацию на Украине с начала года. Об этом сообщил глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышев в интервью, опубликованном в понедельник на сайте компании.

"С начала 2023 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию семь скважин с высоким уровнем добычи газа - более 100 тыс. кубометров в день. Шесть из них новые. А еще одна получила вторую жизнь в результате проведенного капитального ремонта", - сказал Чернышев.

По его словам, суммарно эти скважины дают Украине около 1,5 млн кубометров газа в сутки.

Глава "Нафтогаза Украины" также сообщил о поиске технологических и инженерных решений для увеличения добычи из существующих скважин и месторождений. В частности, речь идет о технологиях горизонтального бурения. С этой целью украинская сторона ведет переговоры с рядом зарубежных сервисных и добывающих компаний.

По словам Чернышева, в этом году Украина планирует добыть 13,5 млрд кубометров газа.