Московский НПЗ целиком перейдет на новый катализатор каткрекинга "Газпром нефти"

Полный переход осуществят в течение 2023 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московский нефтеперерабатывающий завод начал применять новый катализатор производства "Газпром нефти" на комплексе каталитического крекинга, что позволит ему дополнительно нарастить объем производства бензина. Полный переход этого НПЗ на новый катализатор будет произведен в течение года, сообщает "Газпром нефть".

"С помощью катализаторов нефтеперерабатывающие заводы могут регулировать выпуск различных видов топлива в зависимости от требований рынка. Новая марка катализатора "Газпром нефти" позволила увеличить эффективность производства бензина. Переход осуществляется без остановки производства, что обеспечивает дополнительную надежность в поставках бензина на топливный рынок", - прокомментировал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

В компании добавили, что катализатор позволяет повысить эффективность переработки и дает возможность извлекать из нефти больший объем востребованной рынком продукции.

"Новую технологию мы разработали в центре испытания катализаторов "Селектум". Возможности нашего исследовательского центра - единственного в России - позволили оперативно отреагировать на запрос рынка, изменить рецептуру и выпустить новую марку катализаторов каталитического крекинга. Новинка успешно прошла многоуровневые испытания на пилотном уровне. Применение уникального цеолита собственной разработки и производства "Газпром нефти" обеспечили гибкость производства. Результаты сейчас подтверждаются эксплуатацией на установке по выпуску компонентов высокооктанового бензина", - сказал генеральный директор "Газпромнефть - Каталитические системы" Александр Чембулаев.