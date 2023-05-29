29 мая, 09:47
Выборы президента Турции

Кремль рассчитывает на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов

В частности, речь идет об энергетических проектах, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что высокая динамика реализации российско-турецких проектов, в том числе энергетических, после состоявшихся выборов в Турции будет сохраняться. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там и так достаточно высокая динамика в реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем на то, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные", - сказал представитель Кремля. 

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ТурцияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичВыборы президента Турции
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