Кремль рассчитывает на сохранение высокой динамики реализации российско-турецких проектов

В частности, речь идет об энергетических проектах, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что высокая динамика реализации российско-турецких проектов, в том числе энергетических, после состоявшихся выборов в Турции будет сохраняться. Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там и так достаточно высокая динамика в реализации совместных проектов российско-турецких. Конечно, мы рассчитываем на то, что эта динамика будет сохраняться, потому что задачи действительно стоят весьма амбициозные", - сказал представитель Кремля.