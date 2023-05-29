В Госдуму внесли отчет об исполнении бюджета ФОМС за 2022 год

Согласно документу, бюджет фонда за прошлый год исполнен по доходам в сумме 2,919 трлн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму отчет об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) за 2022 год. Документ размещен в электронной базе данных нижней палата парламента.

Согласно документу, бюджет фонда за прошлый год исполнен по доходам в сумме 2,919 трлн рублей или 105,1% к общему объему доходов, утвержденных законом о бюджете ФОМС, по расходам - 2,797 трлн рублей, или 99,4% к общему объему утвержденных плановых назначений. Профицит фонда составил порядка 122,356 млрд рублей.

За отчетный год сумма средств, переданных ФОМС федерального бюджета, на компенсацию выпадающих доходов бюджета фонда в связи с установлением пониженных тарифов уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхование для отдельных категорий страхователей составила 47,501 млрд рублей, что на 33,9% больше по сравнению с прошлым отчетным периодом. Кроме того, ФОМС из федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов было передано 148,210 млрд рублей в связи с изменением сроков уплаты страховых взносов в 2022 году.

Бюджету Фонда, как и в 2021 году, был предоставлен трансферт из федерального бюджета в объеме 140 млрд рублей на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в рамках национального проекта "Здравоохранение". Межбюджетный трансферт бюджету Фонда на финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов составил 121,325 млрд рублей, что на 3,2% больше по сравнению с предыдущим годом.

На финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (ОМС) на территориях субъектов РФ в 2022 году в бюджеты территориальных фондов от ФОМС направлено субвенций в размере 2,461 трлн рублей (88% от объема всех расходов Фонда), что на 8,1% больше по сравнению с 2021 годом и составляет 100% от утвержденного объема. На оказание высокотехнологической помощи, не включенной в программу ОМС и оказываемой государственными учреждениями, в 2022 году было направлено 109,917 млрд рублей, что на 1,7% больше, чем в 2021 году, а на высокотехнологическую медпомощь, оказываемую гражданам РФ медорганизациями частной системы здравоохранения, было направлено в отчетном году 2,599 млрд рублей. Средств бюджета ФОМС на изготовление и доставку полисов ОМС единого образца в отчетном периоде было израсходовано 836,342 млн рублей.