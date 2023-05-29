Бизнес начал внедрять проекты, разработанные по программе "Чистый уголь - Зеленый Кузбасс"

В программу вошли 15 крупных научно-технических проектов

КЕМЕРОВО, 29 мая. /ТАСС/. Предприятия Кемеровской области приступили к внедрению разработок НОЦ "Кузбасс", полученных в результате реализации программы "Чистый уголь - Зеленый Кузбасс" и призванных минимизировать промышленное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщил ТАСС в понедельник губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

"Научно-образовательный центр "Кузбасс" получил средства на закупку научного оборудования, создание уникальной лабораторной базы. Это позволяет вести исследования мирового уровня в области создания горно-шахтного оборудования, транспортных систем, исследование проблем очистки воды, рекультивации, горновзрывных работ. Благодаря тому, что были своевременно сформулированы научно-технические задачи, бизнес уже начал внедрять на производстве разработки НОЦ "Кузбасс" по программе "Чистый уголь - Зеленый Кузбасс", - сказал Цивилев.

В пресс-службе НОЦ "Кузбасс" уточнили, что речь идет об исследовательской работе, которая ведется в рамках комплексной научно-технической программы "Чистый уголь - Зеленый Кузбасс", разработанной участниками центра при кураторстве Министерства энергетики Российской Федерации.

Производство и здравоохранение

Всего в программу вошли 15 крупных научно-технических проектов, которые затрагивают разные сферы от добычи угля до здравоохранения и экологии. Технические задания формулировали представители бизнеса, а всю программу разрабатывали в интересах угольной промышленности. "Поэтому результаты наших работ могут быть полезны всему энергетическому комплексу России", - рассказала директор НОЦ "Кузбасс" Ирина Ганиева.

Несколько разработок центра связаны с промышленной и экологической безопасностью, снижением воздействия на окружающую среду. Например, реализация персонифицированной программы профилактики болезней системы кровообращения в крупных промышленных регионах позволит уже к 2024 году снизить количество госпитализаций при болезнях системы кровообращения на 5-10%. Также ученые предложили новую электронную систему инициирования взрывных работ для минимизации экологического воздействия, в результате которой сейсмическое воздействие сокращается в 4,5 раза, а столб пыли при взрыве меньше в десятки раз.

О программе

Комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла "Чистый уголь - зеленый Кузбасс" рассчитана на пять лет, до 2026 года, и утверждена правительством России. Она включает проекты по внедрению в процесс угледобычи технологий, позволяющих минимизировать воздействие на окружающую среду. Планируется, что за время действия программы создадут и запатентуют 85 результатов интеллектуальной деятельности. Реализация проектов программы ведется в рамках деятельности научно-образовательного центра "Кузбасс".

НОЦ "Кузбасс" создали в 2019 году, его участниками на сегодняшний день являются шесть организаций высшего образования из Кемеровской области и пять научно-исследовательских институтов и центров (включая организации Российской академии наук). Объединенные центром организации охватывают все научные направления. Представительства центра действуют в Китае, Монголии, Вьетнаме и в Республике Беларусь.