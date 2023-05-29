ЕС может запретить Twitter с 25 августа при отказе соответствовать европейским правилам

Министр - делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что будет введен запрет на целевую рекламу для несовершеннолетних, а также "обязательство активно бороться с дезинформацией"

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Евросоюз может с 25 августа запретить соцсеть Twitter, если ее руководство не будет следовать европейским требованиям в отношении борьбы с дезинформацией. Об этом заявил в понедельник министр - делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро.

"Twitter будет запрещен в Евросоюзе, если он не будет следовать нашим правилам, - сказал министр-делегат. - В конце лета вступят в силу правила для соцсетей и торговых площадок, которые подразумевают обязательную модерацию, удаление нелегальных материалов, о которых им сообщают", - рассказал министр.

Барро уточнил, что будет введен запрет на целевую рекламу для несовершеннолетних, а также "обязательство активно бороться с дезинформацией". "То есть необходимо будет предоставлять доказательства [достоверности сообщаемой информации], в отсутствие которых будут наложены очень жесткие штрафы, а при повторении инцидента - запрет на деятельность на территории ЕС. [Если Twitter не будет следовать этим правилам,] он больше не будет приветствоваться в Европе, - заявил министр-делегат. - Помимо добровольного Кодекса [ЕС по борьбе с дезинформацией в сети], с 25 августа в силу вступят и правила, которые обяжут крупные платформы бороться с дезинформацией".

Барро признал, что Twitter играет важную роль в публичных дебатах, однако выразил мнение, что распространяемая в соцсети дезинформация представляет угрозу для самих дебатов и европейской демократии. Он подчеркнул, что в ЕС не собираются заставлять соцсети и прочие цифровые платформы нести ответственность за все публикуемые сообщения, поскольку "это бессмысленно и нарушает свободу слова". "Но мы будем требовать от них принимать определенные меры [...]. То есть они будут должны удалять нелегальные материалы в кратчайшие сроки, чтобы не распространять дезинформацию", - пояснил Барро.

Угрозы ЕК в адрес Twitter

В субботу офис еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона распространил заявление, в котором пригрозил применить закон против Илона Маска за решение компании Twitter выйти из так называемого добровольного кодекса ЕС против дезинформации в сети. Еврокомиссар напомнил, что в рамках Акта о цифровых услугах с 25 августа борьба с дезинформацией в сети станет обязательной.

В июне 2022 года ЕК подписала с 34 онлайн-структурами обновленный Кодекс по борьбе с дезинформацией. В числе подписантов Meta (признана в РФ экстремистской), Google, Twitter, TikTok, Microsoft. Основой документа является создание сети фактчекеров, которые получат фактически неограниченные возможности сортировки и исключения из онлайн-среды сведений, которые будут ими расценены как дезинформация. Обновленная версия Кодекса по борьбе с дезинформацией ставит задачи исключения дезинформации из рекламных систем предложения контента, создание алгоритмов выявления дезинформации, предоставление расширенных инструментов пользователям для маркировки контента как дезинформации. Кроме того, ЕК связала кодекс с законом о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), который позволяет регулирующим органам ЕС выписывать компаниям штрафы, достигающие 6% от их общего оборота.