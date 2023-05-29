Совет директоров "Вымпелкома" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год

Акционеры 30 июня рассмотрят, в частности, вопрос о вступлении компании в саморегулируемую организацию

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Вымпелкома" (бренд "Билайн") рекомендовал акционерам компании не распределять чистую прибыль по итогам прошлого года, а также не выплачивать дивиденды за 2022 год. Об этом говорится в материалах компании, опубликованных в понедельник.

"Рекомендовать акционерам: прибыль по результатам 2022 года не распределять; годовые дивиденды владельцам привилегированных именных акций типа "А" по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать; годовые дивиденды владельцам обыкновенных именных акций по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать", - сказано в материалах.

Согласно материалам, 30 июня акционеры рассмотрят, в частности, вопрос о вступлении "Вымпелкома" в саморегулируемую организацию. Также в эту дату будет принято решение о выплате дивидендов и распределении чистой прибыли по итогам прошлого года.

"Вымпелком" является дочерней компанией телекоммуникационного холдинга Veon.