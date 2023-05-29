На Алтае вложения СГК в ремонтные работы намерены увеличить на 22% в 2023 году

Объем инвестиций Сибирской генерирующей компании составит 5,65 млрд рублей

БАРНАУЛ, 29 мая. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания в 2023 году вложит 5,65 млрд рублей в инвестпроекты, ремонт теплосетей, ТЭЦ и котельных в Алтайском крае, что на 22% больше, чем годом ранее. Об этом в понедельник ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

"Объем вложений в реализацию ремонтных и инвестиционных мероприятий СГК в Алтайском крае (ТЭЦ, тепловые сети и котельные) в 2022 году составил 4,62 млрд рублей. В 2023 году вложения запланированы в объеме 5,65 млрд рублей. Общая протяженность тепловых сетей составляет 47,6 км", - сказали в пресс-службе.

Во время ежегодного отчета о прохождении отопительного сезона директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс сообщил, что в Барнауле проложат 33,4 км теплосетей. На эти цели компания выделяет 2,1 млрд рублей. Также там отремонтируют 56 центральных тепловых пунктов, проведут строительство и реконструкцию восьми газовых котельных. В Рубцовске наметили план на модернизацию котельной №9, проектирование ремонтных работ котельных №2, 11, 13. В Бийске до конца года проведут работы по оснащению приборами учета 19 котельных. Также запланировано строительство двух блочно-модульных газовых котельных.

Сибирская генерирующая компания является одним из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Сейчас холдинг работает в Алтайском и Красноярском крае, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.