Глава МИД Ирана примет участие в министерской встрече БРИКС

Хосейн Амир Абдоллахиян также проведет серию встреч с представителями стран - членов объединения

ТЕГЕРАН, 29 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян примет участие в совещании на уровне глав внешнеполитических ведомств стан БРИКС, которое пройдет 1-2 июня в Кейптауне. Об этом сообщил в понедельник заместитель главы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари.

"Министр иностранных дел нашей страны будет участвовать в этой встрече", - прокомментировал замминистра совещание БРИКС в Кейптауне. Его слова приводит агентство Fars.

Глава МИД Ирана также проведет серию встреч с представителями стран - членов БРИКС, уточнил Сафари. Он считает, что "это хорошая возможность для развития политического и экономического сотрудничества, а также сотрудничества в сфере безопасности".

2 мая президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества Тегеран решил подать заявку в БРИКС и готовится присоединиться к этой группе стран. 20 мая шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал сообщил ТАСС, что вступления в объединение добиваются 19 стран, из которых 13 подали соответствующие заявки. По его словам, в БРИКС готовят концепцию расширения организации, которая будет представлена на рассмотрение главам МИД в Кейптауне.