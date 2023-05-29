Лавров: в Кению на днях прибудет 30 тыс. тонн российских удобрений на безвозмездной основе

Глава российского МИД отметил, что после соответствующей переработки они будут иметь огромное значение для сельскохозяйственных целей этой африканской страны

НАЙРОБИ /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Груз в 30 тысяч тонн российских удобрений прибудет на днях в кенийский порт города Момбаса на безвозмездной основе. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается Кении, то буквально на днях в порт Момбаса прибывает груз в 30 тыс. тонн удобрений, которые после соответствующей переработки будут иметь огромное значение для сельскохозяйственных целей этой африканской страны", - сказал он.

"Еще несколько стран будут получать по этой же схеме наши удобрения из тех арестованных (в Евросоюзе - прим. ТАСС), но процесс движется крайне медленно, здесь мы не можем не расценить действия ЕС и его членов как прямой саботаж задач, которые стоят в сфере продовольственной безопасности", - подчеркнул Лавров.

25 апреля во Всемирной продовольственной программе (ВПП) ООН сообщили ТАСС, что судно, зафрахтованное ВПП для перевозки из Риги в Момбасу 34 тыс. тонн российских удобрений, должно прибыть в пункт назначения в конце мая.

Москва ранее предложила безвозмездно передать беднейшим странам российские удобрения, заблокированные в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов. В МИД РФ отмечали, что речь идет о 262 тыс. тонн. Первая и единственная партия продукции в 20 тыс. тонн была отправлена из Нидерландов в Малави. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что лидеры нескольких африканских стран связывались с ним из-за того, что Запад заблокировал поставки российских удобрений.