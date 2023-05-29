В ФРГ хотят привлекать больше квалифицированных кадров из развивающихся стран

По оценке министра экономического развития Свеньи Шульце, многие из таких государств, в том числе Индия и Гана, "видят выгоду для себя и населения в миграции" на фоне высокой безработицы

БЕРЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Власти Германии планируют привлекать больше трудовых мигрантов из развивающихся стран с целью решить проблему с нехваткой квалифицированных работников. Об этом заявила в понедельник министр экономического развития ФРГ Свенья Шульце.

"В поисках квалифицированных специалистов мы должны уделять больше внимания развивающимся странам", - сказала она в интервью газетам редакционной группы Funke. По ее оценке, многие из таких государств, в том числе Индия и Гана, "видят выгоду для себя и населения в миграции" на фоне высокой безработицы. Министр считает, что немецкий бизнес должен "более активно включиться в процесс привлечения квалифицированных кадров" из-за рубежа.

Правительство страны объявило в конце марта 2023 года о реформе законодательства, значительно облегчающей привлечение мигрантов на вакантные места. Согласно документу, от них больше не будут требовать наличия германского профессионального образования. Власти также будут помогать приезжим интегрироваться в германское общество.