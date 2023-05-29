Лавров: зерновая сделка не будет функционировать, если в ее реализации не будет прогресса

НАЙРОБИ /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Россия будет исходить из того, что зерновая сделка более не функционирует, если в вопросе ее реализации не будет прогресса. Об этом заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если все останется как есть, а, судя по всему, так оно и будет, то нужно будет исходить из того, что она (зерновая сделка - прим. ТАСС) больше не функционирует", - сказал он.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется. Ранее в МИД России заявили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно, без каких-либо изменений, и, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по сделке, договоренность будет прекращена после 17 июля.