"Почта России" подготовила инфраструктуру к дистанционной продаже вина

В логистических объектах определены зоны для хранения вина в соответствии с законодательством, подготовлено оборудование для транспортировки в пилотные регионы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Инфраструктура "Почты России" уже готова к старту в рамках эксперимента по дистанционной продаже вина, сообщили ТАСС в пресс-службе почтового оператора.

"Сотрудники "Почты" подготовили все необходимое к запуску - определили в логистических объектах зоны для хранения вина в соответствии с законодательством, подготовили оборудование для транспортировки в пилотные регионы", - сообщил оператор. Компания взаимодействует с участниками рынка (производителями вина, регуляторами), чтобы учесть всю специфику для старта эксперимента.

Логистический центр "Почты" также посетила парламентская делегация комитета по экономической политике Госдумы, депутаты осмотрели его фулфилмент-зону. "Сегодня мы с коллегами убедились, что логистический почтовый центр "Почты России" во Внуково - это современный хаб с автоматизированной сортировкой посылок и почтовых отправлений, а также со складскими зонами для хранения и обработки заказов", - отметил член комитета Сергей Алтухов.