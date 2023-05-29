Лавров заявил, что процесс расчетов РФ с партнерами в нацвалютах набирает обороты

Так глава российского дипведомства прокомментировал намерение Кении расплачиваться за экспорт нефти в национальной валюте

НАЙРОБИ, /Кения/, 29 мая. /ТАСС/. Процесс использования национальных валют во взаиморасчетах России со странами-партнерами будет только набирать обороты, заявил в понедельник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По мере роста товарооборота, конечно же, переход на платежи в национальных валютах будет иметь практическое значение, за этим будущее. Это не только в отношении Африки, это и в отношении Латинской Америки, наших партнеров в Азии, и с Ираном, с Индией, с Китайской Народной Республикой. Мы уже активно переходим на расчеты в национальных валютах, доля доллара последовательно снижается. <…> Так что процесс этот будет набирать обороты", - сказал глава российского дипведомства, отвечая на просьбу прокомментировать намерение Кении расплачиваться за экспорт нефти в национальной валюте.

Лавров также отметил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва "уже выдвинул свою идею сконцентрироваться в качестве одного из приоритетов на разработке платежных механизмов, которые не будут зависеть от доллара, евро и будут полагаться на решения, договоренности, которые будут выработаны в том числе в рамках Нового банка развития БРИКС".