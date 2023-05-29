29 мая, 10:44

Выплаты нуждающимся студентам освободят от налогов

Норма будет действовать с 1 января 2024 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налогов выплаты для находящихся в трудной жизненной ситуации студентов. Соответствующий документ опубликован в понедельник.

Согласно новым нормам, с 1 января 2024 года от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) будут освобождены выплаты материальной помощи нуждающимся студентам колледжей и вузов.

Как отмечается в сопроводительных документах, необходимость принятия закона продиктована тем, что при удержании налога сумма выплаты уменьшается, а результативность ее помощи для конкретного обучающегося снижается. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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