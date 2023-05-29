Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных пользователей сайта "Работа - и точка"

По закону о персональных данных, оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить об этом ведомство

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Роскомнадзор проведет проверку в связи с информацией о возможной утечке персональных данных пользователей сайта "Работа - и точка". Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей сайта "Работа - и точка", - говорится в сообщении.

По закону о персональных данных, оператор в течение суток с момента утечки должен уведомить Роскомнадзор. "По состоянию на 13:00 29 мая 2023 года Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании", - уточнили в ведомстве.

Ранее Telegram-канал Infosecurity сообщил, что хакеры выложили в открытый доступ данные, которые могут относиться к сети ресторанов быстрого питания "Вкусно - и точка". По данным телеграм-канала, выложенный файл содержит информацию о почти 300 тыс. соискателей компании. В пресс-службе компании сообщили, что служба безопасности и IT-департамент проверяют информацию об утечке данных с сайта для соискателей "Работа - и точка".