"Россети" обеспечили дополнительные мощности на 200 МВт для развития Лебединского ГОКа

Энергетики установили более 60 единиц нового оборудования

БЕЛГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. "Россети" обеспечили Лебединскому горно-обогатительному комбинату, расположенному в Белгородской области, дополнительную мощность на 200 МВт для дальнейшего развития предприятия. Об этом в понедельник в сообщении в пресс-службе электросетевой компании.

"Дополнительная мощность необходима для развития комбината, который является единственным на постсоветском пространстве производителем горячебрикетированного железа - сырья с содержанием чистого металла более 90%. Лебединский ГОК дважды занесен в Книгу рекордов Гиннеса как предприятие, разрабатывающее уникальное по запасам месторождение железной руды и имеющее крупнейший в мире карьер", - говорится в сообщении.

Увеличение мощности стало возможным после завершения модернизации систем релейной защиты и противоаварийной автоматики трех основных центров питания Белгородской области. Энергетики установили более 60 единиц нового оборудования. "Проект позволил увеличить на 56,69% - с 352 до 552 МВт объем технологического присоединения к сети Лебединского горно-обогатительного комбината", - отметили в пресс-службе.

На подстанциях 750 кВ "Металлургическая", 500 кВ "Старый Оскол" и 330 кВ "Губкин" заменили либо смонтировали дополнительно трансформаторы тока и напряжения, высокочастотные заградители, устройства передачи аварийных сигналов и команд, определения мест повреждений, шкафы распределения оперативного тока. "Новое оборудование обладает высокими показателями эксплуатационной надежности, не требует постоянного обслуживания, управляется в автоматизированном режиме. Срок его службы превышает 25 лет", - пояснили в электросетевой компании.

Лебединский ГОК - единственный в России и СНГ производитель горячебрикетированного железа, входит в холдинг "Металлоинвест", который является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ.