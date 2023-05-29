Аксаков заявил, что криптобиржи должны будут войти в реестр ЦБ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку подтвердил, что правила работы криптобирж будут устанавливаться законодательством и Центральным банком

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Одним из правил работы криптобирж будет вхождение в реестр ЦБ по проведению операций с криптовалютами, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире телеканала РБК.

Ранее он сообщил "Известиям", что вместо создания национальной криптобиржи в России планируют разработать правила учреждения и работы криптобирж.

"Одно из правил - это, конечно, надо будет войти в реестр Центрального банка по осуществлению операций с соответствующими криптовалютами. Не знаю, будет ли установлен перечень криптовалют, но в любом случае надо будет числиться как оператор новой системы, создаваемой в рамках эксперимента", - сказал Аксаков.

Депутат подтвердил, что правила работы криптобирж будут устанавливаться законодательством и Центральным банком.