На саммите ВЕЭС Путин передал Токаеву записку о тарифах на перевозки

По словам пресс-секретаря президента Казахстана Руслана Желдибая, в записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе

АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Ответ на вопрос о доступе казахских компаний к перевозкам по железной дороге РФ по внутренним тарифам содержался в записке, переданной президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Москве 25 мая лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.

"В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам", - рассказал Желдибай.

По его словам, "российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы".

"Президент передал с запиской поручение нашему правительству продолжить переговоры с российской стороной по этому вопросу на основе принципов Договора о создании ЕАЭС от 2015 года", - пояснил пресс-секретарь.

Ранее в некоторых СМИ распространили кадры, на которых видно, что во время заседания ВЕЭС Путин передает записку Токаеву. Президент Казахстана после ее прочтения передал в письменной форме поручение членам правительства республики.