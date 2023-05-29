В России вводится лицензирование услуг по дезинфекции

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации с 1 сентября 2024 года можно будет только при наличии соответствующей лицензии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение лицензирования деятельности по оказанию дезинфекционных услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые нормы устанавливают, что с 1 сентября 2024 года оказывать услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации можно будет только при наличии соответствующей лицензии.

Как отмечается в сопроводительных документах, необходимость принятия закона продиктована тем, что в последнее время услуги по дезинфекции начали активно предлагать непрофильные организации, при этом большинство из них не имеют необходимой материально-технической базы и подготовленных специалистов, поэтому качество работы оказывается низким, что несет прямую угрозу здоровью и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.