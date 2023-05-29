29 мая, 11:21

Семьи с двумя и более детьми освободили от уплаты НДФЛ при продаже земли

Такая норма ранее действовала лишь в случае продажи квартиры или дома, а на участок под таким домом и хозяйственные постройки не распространялась

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже ими земельного участка и расположенных на нем хозяйственных построек. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым нормам, от уплаты НДФЛ освобождаются семьи, где воспитываются двое и более детей до 18 лет (дети до 24 лет, если они учатся по очной форме), при продаже ими земельного участка и расположенных на нем хозяйственных строений и сооружений. При этом уточняется, что вырученные при средства должны быть в том же году израсходованы на приобретение иной жилой недвижимости и не использоваться в предпринимательской деятельности.

Ранее такая норма действовала лишь в случае продажи квартиры или дома, а на участок под таким домом и хозяйственные постройки не распространялась.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования. Действие льготы распространяется на доходы, начиная с налогового периода 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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