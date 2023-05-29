СМИ: на Тайване начали расследование против восьми IT-компаний за шпионаж в пользу КНР

По данным Taiwan News, сотрудники силовых ведомств задержали и допросили 49 человек

ГОНКОНГ, 29 мая. /ТАСС/. Правоохранительные ведомства Тайваня инициировали расследование в отношении восьми работающих на острове компаний за предполагаемый промышленный шпионаж в пользу материкового Китая. Об этом сообщила в понедельник тайваньская газета Taiwan News.

По ее данным, в операции было задействовано 112 сотрудников правоохранительных органов, которые провели обыски в общей сложности по 25 адресам в Тайбэе, Синьбэе, Синьчжу, Цзяи и Тайчжуне. Сотрудники силовых ведомств задержали и допросили 49 человек.

Как отмечает газета, восемь компаний позиционировали себя в качестве предприятий с иностранным капиталом и работали в таких сферах, как управление базами данных, 5G, разработка программного обеспечения, проектирование модулей памяти, микросхем, а также в других высокотехнологичных областях. Кроме того, они принимали на работу тайваньских инженеров и разработчиков и мотивировали их передавать технологии, которыми они пользовались у прежних работодателей.

По данным издания, штаб-квартиры по меньшей мере двух из этих компаний находятся в Шанхае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.