Фонд для поддержки предпринимателей Тюменской области докапитализировали на 178 млн рублей

По словам гендиректора Инвестиционного агентства региона Николая Пуртова, это позволит увеличить объем гарантийной поддержки более чем на 20%

ТАСС, 29 мая. Гарантийный фонд Инвестиционного агентства Тюменской области, оказывающий поддержку малому и среднему бизнесу, докапитализировали на 178 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили в информационном центре правительства региона.

"В Тюменской области докапитализировали на 178 млн рублей гарантийный фонд для поддержки предпринимателей. Портфель действующих поручительств составляет 1,5 млрд рублей. Гарантийный фонд Инвестиционного агентства Тюменской области предоставляет поручительства по финансовым ресурсам банков и лизинговых компаний в объеме до 70% от суммы договора", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Инвестиционного агентства Николая Пуртова, докапитализация позволит увеличить объем гарантийной поддержки в Тюменской области более чем на 20%, это даст бизнесу возможность привлечь финансовые ресурсы еще на 450 млн рублей. "В прошлом году обеспечено кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2,4 млрд рублей. В текущем году уже более 60 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались поручительством гарантийного фонда", - привели его слова в сообщении.

Максимальная сумма поручительства в рамках одной сделки составляет 25 млн рублей, совокупный лимит для субъектов малого и среднего предпринимательства - до 55 млн рублей. Поддержка оказывается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы".