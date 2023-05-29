Годовое собрание акционеров "Мечела" состоится 30 июня в заочной форме

Акционеры рассмотрят вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год, об избрании членов совета директоров

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Годовое собрание акционеров горно-металлургической компании "Мечел" пройдет 30 июня 2023 года в заочной форме. Об этом говорится в сообщении компании.

"Годовое общее собрание акционеров ПАО "Мечел" пройдет 30 июня 2023 года в форме заочного голосования", - сказано в сообщении.

Список лиц, которые смогут принять участие в собрании, будет составлен по данным на 6 июня.

Акционеры рассмотрят вопросы о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год, об избрании членов совета директоров.

О компании

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.

Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют около 51,54% акций компании, остальные акции находятся в свободном обращении. В сентябре 2021 года Газпромбанк вышел из капитала "Мечела", сократив свою долю с 9,35% до 0%.