Мишустин поблагодарил бизнес за труд, инициативу и вклад в развитие страны

Глава правительства поздравил предпринимателей с прошедшим профессиональным праздником

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал в понедельник заседание правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса с теплых слов в адрес предпринимателей. Он поздравил их с профессиональным праздником, отмечавшимся 26 мая, и поблагодарил за работу, важную для всей страны.

"Хочу поздравить присутствующих с прошедшим недавно профессиональным праздником - Днем российского предпринимательства. И в вашем лице поблагодарить всех бизнесменов, и тех, кто только запускает свое дело, и владельцев уже давно действующих компаний, за вклад в развитие страны, за ежедневный труд, инициативу и желание создавать новое, что самым благоприятным образом влияет на экономику", - сказал глава кабмина, открывая встречу.

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин недавно предложил объявить в стране пятилетие предпринимательского труда. Как считает председатель правительства, "важно наполнить его конкретной, предметной работой".

Он отметил, что президент определил основные направления, прежде всего - улучшение делового инвестиционного климата, рост эффективности и модернизация отраслей экономики, а также - кадры и профессиональное образование, новые форматы государственно-частного партнерства, в тесном взаимодействии с регионами и муниципалитетами, бизнес-объединениями.

На сегодняшнем заседании премьер предложил обсудить опыт, накопленный при реализации национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, а также рассмотреть основные задачи на будущее и проговорить, какие еще меры помощи нужны предприятиям.

Он обратил внимание, что данный сектор бизнеса "обеспечивает не только рабочие места, но и во многом - создание комфортной среды для жителей России". "Малые и средние предприятия участвуют в решении многих значимых для людей задач и, конечно, способствуют продвижению интересных идей и инноваций", - указал Мишустин.