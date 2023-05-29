Молодые и социальные бизнесмены в 2022 году получили более 1 трлн руб. по льготным ставкам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что увеличены охваты по всем ключевым инструментам поддержки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские власти в прошлом году помогли социальным и молодым предпринимателям привлечь по льготным ставкам более 1 трлн рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса.

"Сейчас действует целая система мер помощи. Это и специальные условия кредитования, и гарантии по займам, выделение грантов социальным и молодым предпринимателям. В прошлом году они получили около 1 трлн 200 млрд рублей по льготным ставкам. По всем ключевым инструментам поддержки увеличены охваты", - указал он.

Мишустин напомнил, что была структурирована работа в рамках нацпроекта, приняты меры, направленные на формирование условий для легкого старта бизнеса, а также комплексной системы акселерации для укрепления роста компаний. "Также год назад были усилены стимулы для наращивания спроса на продукцию предпринимателей. Например, увеличена квота по закупкам госкомпаний - с 20% до 25%. В результате крупнейшие заказчики направили на них свыше 7 трлн рублей", - рассказал он.

Кроме того, продолжил премьер, власти оказывают консультативное, образовательное и маркетинговое содействие как предприятиям, так и самозанятым гражданам. "За четыре года создано около сорока промышленных парков для тех организаций, которые занимаются производством. Поддерживаем экспортеров", - перечислил меры глава кабмина.

Решения по налогам

Отдельно Мишустин остановился на решениях в налоговой сфере. По его словам, положительный эффект такого подхода к бизнесу постарались усилить за счет развития более гибкого налогового режима. Премьер напомнил, что в прошлом году заработали сразу два таких механизма.

"Автоматизированная упрощенная система налогообложения рассчитана на компании и предпринимателей с численностью сотрудников до пяти человек и годовым доходом до 60 млн рублей. Она помогает им избавиться от рутины. И практически полностью - от отчетности", - указал он.

Как пояснил глава кабмина, дополнительно организации общественного питания, сумма доходов которых за год не превышает два млрд рублей, освобождаются от НДС. Кроме того, если на них работает менее 1,5 тыс. человек, они уплачивают страховые взносы по ставке 15% вместо 30%.