Мишустин отметил рост малого и среднего бизнеса в России за четыре года

По словам премьера, численность занятых в малом и среднем бизнесе по итогам последнего квартала 2022 года превысила 28 млн

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Число малых и средних предприятий в России увеличилось за последние годы, даже несмотря на пандемию и санкции, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник.

Выступая на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса, он отметил, что все меры поддержки таких предприятий дают результат. "Несмотря на вызовы, связанные сначала с пандемией, а затем с санкциями, за четыре года количество субъектов МСП выросло", - указал глава кабмина.

По его словам, численность занятых в малом и среднем бизнесе по итогам последнего квартала прошлого года превысила 28 млн. "В первую очередь, за счет почти 4 млн индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которых сейчас уже свыше 7,5 млн", - пояснил Мишустин.

Премьер обратил внимание, что власти продолжают улучшать инструменты адресной помощи малым и средним предприятиям. "Были донастроены Единый реестр субъектов МСП и реестр получателей поддержки. Значительно продвинулись в обработке аналитических данных, благодаря чему удалось оперативно обеспечить корректировку и повышение эффективности как самих мер, так и ресурсов на их реализацию", - перечислил решения он.

Кроме того, по словам председателя правительства, взаимодействие государства и бизнеса переводится в цифровое пространство. "Запустили платформу МСП.РФ. Благодаря ей сегодня можно получить услуги дистанционно из любой точки страны", - напомнил Мишустин.