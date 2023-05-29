Мишустин поблагодарил бизнес за добросовестность на фоне сокращения проверок

Этого удалось добиться в том числе за счет переориентирования контролеров на профилактику, отметил премьер

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские власти в последнее время значительно сократили проверки бизнеса, но предприниматели продолжают работать ответственно и добросовестно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса.

По его словам, важное направление работы с компаниями - снижение административной нагрузки. Глава кабмина напомнил, что в прошлом году был введен мораторий на проверки. Они проводились только в исключительных случаях - при угрозе жизни и здоровью граждан - и лишь в отношении ограниченного круга предприятий.

"В итоге число таких мероприятий снизилось до исторического минимума - менее 340 тыс. Из них в отношении МСП - лишь треть. Мы рады видеть, что бизнес со своей стороны подошел к работе тоже ответственно и добросовестно", - похвалил премьер.

Как считает Мишустин, этого удалось добиться в том числе за счет переориентирования контролеров на профилактику. "Было проведено более 560 тысяч таких визитов, когда предпринимателям помогали, объясняли, как сделать правильно, а не штрафовали", - пояснил он.