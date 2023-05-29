Мишустин поручил открыть в новых регионах РФ центры "Мой бизнес"

Глава правительства также указал на необходимость открытия на этих территориях микрофинансовых и региональных гарантийных организаций

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Малые и средние предприятия в новых регионах должны получить доступ ко всем общероссийским механизмам поддержки, в том числе необходимо открыть там центры "Мой бизнес", микрофинансовые и гарантийные организации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник.

"Особо хотел бы остановиться на ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Там действует почти 70 тысяч малых и средних компаний. И мы продолжим делать все необходимое, чтобы эти компании развивались", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса.

По словам Мишустина, в будущем "надо обеспечить открытие там и центров "Мой бизнес", микрофинансовых и региональных гарантийных организаций". В целом же, продолжил премьер, интеграция этих территорий в общую систему поддержки МСП является одной из первостепенных задач на сегодня.

"Формируется институциональная база. Вновь создаваемые индивидуальные предприниматели и юридические лица включаются в Единый реестр МСП. Сами российские субъекты тоже присоединяются к такой работе. Принимаются соответствующие законы и нормативные акты, что позволит быстрее получить доступ к действующим у нас мерам", - обрисовал происходящее он.

Центры "Мой бизнес" - часть системы поддержки малого и среднего предпринимательства, которая создается в каждом регионе России. Она призвана помочь людям в открытии и развитии своего дела. Например, в центрах "Мой бизнес" можно создать компанию в формате "одного окна", проконсультироваться по кредитованию, налогообложению, бухучету, пройти обучение по предпринимательству.