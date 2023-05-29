Мишустин призвал повышать роль малого и среднего бизнеса в экономике России

Важно добиться качественного изменения сектора и повышения его вклада в макроэкономические показатели по стране в целом, отметил премьер

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские власти должны работать над тем, чтобы роль малого и среднего бизнеса в экономике страны росла, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник.

"Сейчас необходимо определить дальнейшие приоритеты развития малого и среднего предпринимательства. Важно добиться качественного изменения сектора и повышения его вклада в макроэкономические показатели по стране в целом. Разумеется, с учетом накопленного опыта и всех стоящих перед нашей страной вызовов", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса.