29 мая, 11:51

Мишустин призвал повышать роль малого и среднего бизнеса в экономике России

Важно добиться качественного изменения сектора и повышения его вклада в макроэкономические показатели по стране в целом, отметил премьер

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские власти должны работать над тем, чтобы роль малого и среднего бизнеса в экономике страны росла, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник.

"Сейчас необходимо определить дальнейшие приоритеты развития малого и среднего предпринимательства. Важно добиться качественного изменения сектора и повышения его вклада в макроэкономические показатели по стране в целом. Разумеется, с учетом накопленного опыта и всех стоящих перед нашей страной вызовов", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса. 

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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