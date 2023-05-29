Мишустин: после запуска RuStore санкции не смогут навредить российским приложениям

Премьер-министр РФ отметил, что этот интернет-магазин позволяет покупать приложения всем

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. После запуска RuStore санкции не смогут наносить ущерб российским приложениям, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время общения в понедельник с финалистами всероссийской программы молодежного предпринимательства "Я в деле" на площадке технопарка "Калибр" в Москве.

Во время общения с премьером одна из участниц рассказала про разработку мобильного приложения для отслеживания детского здоровья. Девушка сообщила, что приложение вышло в RuStore, который в феврале 2023 года вышел из бета-тестирования, а также запустил личный кабинет на английском языке для иностранных разработчиков приложений.

"RuStore - это интернет-магазин, который позволяет всем приложения покупать, и, конечно, очень важно, что теперь он наш, импортозамещенный, и санкции не будут наносить ущерб, в том числе приложениям", - сказал Мишустин.

Осмотр технопарка

В ходе поездки в технопарк Мишустин осмотрел производственные цеха и ознакомился с продукцией фабрики цифровой печати на ткани "Солстудио индастри". Компания использует цифровую платформу "Print-a-porte", которая позволяет печатать ткань для одежды, интерьера и аксессуаров от 1 м по рисункам российских текстильных художников.

Также премьеру представили компанию "БАСК" - производителя одежды и снаряжения для активного отдыха и работы в холодных регионах. На площадке технопарка "БАСК" осуществляет крой и производит сложные полуфабрикаты, производит пробные партии, а также проводит исследования продукции.

Российский премьер осмотрел одну из представленных курток, отметив, что она "очень теплая, легкая". Производство "БАСК" является полностью цифровым, а продукцию компании закупают "Газпром", "Роснефть", МЧС России, "Рольф", "Новатэк", "Лукойл", предприятия Крайнего Севера, Якутии.

Кроме того, Мишустин осмотрел продукцию "Эвокарго". Компания производит электрический беспилотный транспорт для перевозки грузов на закрытых территориях, в том числе складах, промышленных предприятиях. Более 70% компонентов - отечественные. Мишустин в ходе общения с представителями предприятия пригласил компанию принять участие в выставке "Евразия - наш дом" в Сочи, которая стартует 7 июня.

На площадке также была организована выставка продукции резидентов технопарка. Среди них, к примеру, "ИТК Эндопринт", которая поставляет протезы для людей, прошедших СВО, позволяющие ускорить процесс реабилитации, а также производитель кредитных и дебетовых банковских карт "Интехкард" и один из крупнейших в России производитель материалов для молекулярно-биологических исследований "Гентерра".