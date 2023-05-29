В Якутии намерены за три года провести волоконно-оптическую линию связи в районы Арктики

Стоимость проекта составляет около 10 млрд рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Якутии намерены обеспечить волоконно-оптической линией связи (ВОЛС) все арктические районы республики в ближайшие три года. Об этом сообщил в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Якутии Айсен Николаев.

"Что мы хотим сделать: за ближайшие три года полностью провести волоконно-оптическую линию связи во все наши арктические районы. Глобальный проект - он стоит где-то порядка 10 млрд рублей, но мы с Минцифры поделили расходы, сейчас будем привлекать [средства], в том числе и через "ДОМ.РФ". Хотим в течение трех лет покрыть, выйти на берег Ледовитого океана, а потом уже соединиться с тем океанским кабелем волоконно-оптической линии связи, который идет вдоль Северного морского пути", - сказал Николаев.

По мнению главы региона, с точки зрения безопасности "это на порядок повысит всю связанность нашей территории".

Ранее сообщалось, что в Якутии до конца 2025 года к высокоскоростному интернету подключат 86 арктических и труднодоступных населенных пунктов, планируется построить свыше 7 тыс. км ВОЛС. В 2022 году регионом с Минцифры РФ было подписано соглашение о совместной реализации проекта "Синергия Арктики".