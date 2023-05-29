29 мая, 12:03,
обновлено 29 мая, 12:24

Решетников призвал к интеграции новых регионов в реализацию мер поддержки МСП до 2030 года

Министр экономического развития России считает необходимым довести показатель охвата предпринимателей на этих территориях мерами поддержки до уровня не ниже среднероссийского

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новые регионы РФ - ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области - до 2030 года должны интегрироваться в реализацию общероссийских мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе заседания правкомиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

"Отдельная задача на горизонте до 2030 года - интегрировать новые регионы в реализацию мер поддержки МСП. Довести показатель охвата предпринимателей мерами поддержки до уровня не ниже среднероссийского", - сказал Решетников на заседании, посвященном направлениям развития и поддержке сектора МСП до 2030 года.

По словам министра, для достижения этой цели необходимо обеспечить базовую инфраструктуру. В июне в новых регионах планируется запустить для малого и среднего бизнеса программу льготного кредитования с повышенным гарантийным покрытием Корпорации МСП. Кредиты будут выдаваться под 10% сроком до трех лет. Затем будет запущена программа льготного лизинга. 

Теги:
РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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