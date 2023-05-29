"Казтрансойл" с 1 июля повысит тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт

Национальный оператор Казахстана 1 мая уже повышал тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит через территорию страны

АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу "Казтрансойл" с 1 июля повышает тарифы на свои услуги по транспортировке нефти за пределы республики. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Приказом генерального директора (председателя правления) АО "Казтрансойл" от 26 мая 2023 года №53 утвержден тариф на услугу АО "Казтрансойл" по перекачке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан в размере 10 150 тенге ($22,7) за 1 тонну на 1 тыс. км без НДС. Действующий тариф - 8 830,51 тенге ($19,7) за 1 тонну на 1 тыс. км без учета НДС", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что указанный тариф вводится в действие с 1 июля 2023 года.

1 мая 2023 года "Казтрансойл" уже повышал тарифы на услуги по транспортировке нефти на экспорт и транзит через территорию Казахстана.

"Казтрансойл" - национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО "Национальная компания "Казмунайгаз". Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.