В Калужской области заявили о дефиците кадров на более трети промышленных предприятий

В регионе открыты 12,5 тыс. вакансий

КАЛУГА, 29 мая. /ТАСС/. Порядка 1,2 тыс. работодателей региона Калужской области заявили потребность в замещении 12,5 тыс. рабочих мест. Более трети промышленных предприятий Калужской области испытывают кадровый голод, сообщил в понедельник министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов.

"Текущую потребность в кадрах - это 12,5 тыс., которые заставляют 1,2 тыс. работодателей региона, более одной трети составляет потребность промышленных предприятий. В заявленной потребности почти 70% составляют вакансии, которые требуют от соискателей наличие профессионального образования. Учитывая дефицит трудовых ресурсов, министерством труда совместно с отраслевыми министерствами и работодателями региона ежегодно формируется прогноз потребности в кадрах на семилетнюю перспективу", - сказал Коновалов во время заседания правительства региона.

Всего в прогнозе приняли участие 954 с численностью работников около 115 тыс. человек, что составило 37% от средней численности работников в целом по области.

Вакансии

По данным пресс-службы правительства региона, девять предприятий, реализующих инвестиционные проекты, заявили потребность более чем в 8 тыс. работников. Наибольшее количество вакансий будет открыто у работодателей Калуги, Обнинска, а также Дзержинского, Боровского, Людиновского, Малоярославецкого и Жуковского районов.

"Традиционно основную потребность в кадрах будут испытывать предприятия промышленного сектора - 28,5 тыс. человек (44 %) и сельскохозяйственная отрасль - 9,6 тыс. человек (15 %). В сфере образования заявленная потребность составит почти 5,5 тыс. человек, в здравоохранении - 4,2 тыс. человек", - сообщает пресс-служба.

Министр добавил, что в ближайшие семь лет потребность рынка труда в кадрах превысит 64 тыс. человек, из них 22,2% на вновь создаваемые рабочие места.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, спрос вырастет на представителей рабочих специальностей в связи с налаживанием производства внутри страны и увеличением объемов ремонта оборудования. Количество работников со средним профессиональным образованием превышает потребность в специалистах с высшим профессиональным образованием в четыре раза.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что решить дефицит кадров поможет запуск осенью 2023 года кампуса Бауманского университета, где будут готовить специалистов с инженерными специальностями, IT-специалистов. Кроме этого, технопарк по программе "Профессионалитет" способен будет подготовить и переподготовить более 10 тыс. специалистов в год.