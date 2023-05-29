Мишустин примет участие в конференции "Цифровая индустрия промышленности России"

Она состоится с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что примет участие в ежегодной конференции "Цифровая индустрия промышленности России" (ЦИПР), которая состоится с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде.

В понедельник глава правительства посетил технопарк "Калибр" в Москве. Во время знакомства с продукцией фабрики цифровой печати на ткани "Солстудио индастри" Мишустин пригласил представителей предприятия на форум в Нижнем Новгороде и отметил, что в нем примут участие члены правительства. "Мы сейчас отправляемся в Нижний Новгород на днях, на большую очень выставку и форум "Цифровизация в промышленности". Хотите, приезжайте, я приглашаю вас, передадут сейчас коллеги приглашение", - сказал премьер.

Он отметил, что выставка будет связана с разработкой программного обеспечения для бизнеса. Глава кабмина также сообщил, что для замещения зарубежного программного обеспечения в РФ были созданы 33 индустриальных центра компетенции, уже найдены "очень неплохие" отечественные аналоги.