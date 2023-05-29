Цены на электроэнергию в Испании стали одними из самых высоких в Европе

Министерство экологического перехода и демографического вызова королевства считает, что к такому росту цен привело отсутствие достаточного количества возобновляемых источников энергии на рынке страны

МАДРИД, 29 мая. /ТАСС/.Стоимость электроэнергии в Испании стала второй по дороговизне в Европе из-за отсутствия возобновляемых источников энергии. Об этом в понедельник сообщило министерство экологического перехода и демографического вызова королевства в Twitter.

Согласно этим данным, среднесуточная стоимость за МВт·ч составляет €95,8, уступая только цене энергии в Польше (€112,4 за МВт·ч). Это на 10% дороже, чем в Италии (€86,2), на 70% чем во Франции (€28,8), и на 77,5%, чем в Германии (€21,5).

К такому росту цен, по мнению министерства, привело отсутствие достаточного количества возобновляемых источников энергии на испанском рынке. Кроме того, сейчас уровень цен на газ в стране является самым низким с 2021 года, а "иберийское исключение" фактически не работало с конца февраля. Возмещать нехватку энергии в стране приходится в том числе при помощи дорогостоящего газа, поскольку центральная АЭС в Трильо (провинция Гвадалахара) не работает с прошлой среды.

Механизм под названием "иберийское исключение" был задействован в Испании и Португалии с июня 2022 года. Он предусматривает ограничение цены на природный газ, используемый при производстве электроэнергии, для смягчения последствий роста ее стоимости. В марте 2023 года сообщалось, что власти Испании достигли договоренности с Еврокомиссией о продлении действия этого механизма.