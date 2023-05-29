FT сообщила о миллионных убытках более 80% магазинов в США из-за краж в 2022 году

Газета со ссылкой на экспертов называет еще одной причиной убытков увеличение расходов на обеспечение безопасности товаров в магазинах

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Более 80% американских ретейлеров понесли миллионные убытки от участившихся краж в магазинах в 2022 году. Об этом сообщила в понедельник газета Financial Times со ссылкой на консалтинговую компанию Jack L. Hayes International.

"Беспокойство ретейлеров по поводу магазинных краж усилилось из-за экономических и социальных потрясений, вызванных пандемией, когда отрасль потеряла почти $100 млрд. И с тех пор проблема усугублялась," - сообщило издание. По прогнозам, прибыль гипермаркета Target из-за воровства в этом году сократится на $500 млн по сравнению с 2022 годом. Другие ретейлеры, такие как Home Depot и Dollar stores, уже заявили о сокращении своей прибыли на несколько пунктов в I квартале текущего года.

Как отмечают эксперты, причина убытков кроется также в увеличении расходов на обеспечение безопасности товаров в магазинах. "В этом году розничные торговцы сталкиваются с более частыми, дорогостоящими и жестокими инцидентами, чем раньше," - приводит Financial Times слова эксперта-криминалиста из Университета Флориды Рида Хейса .

Ранее мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о планах "положить конец преступности в розничных магазинах", поскольку количество жалоб на кражи увеличилось на 45% в этом году.