В Москве 30 мая начнут размещение "зеленых" облигаций для населения

Граждане смогут участвовать в финансировании проекта замены дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Москвы 30 мая начинают размещение "зеленых" облигаций для населения, которые позволят гражданам инвестировать в проект замены дизельных автобусов на электробусы. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Облигации будут выпущены объемом 2 млрд рублей и со сроком обращения два года. Приобрести облигации может любой совершеннолетний гражданин России, являющийся налоговым резидентом Российской Федерации. Ставка купонного дохода составляет 8,5% годовых. При выплате купонного дохода НДФЛ в размере 13% удерживается и перечисляется в бюджет автоматически налоговым агентом - Национальным расчетным депозитарием", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что облигации для населения - особый вид ценных бумаг, которые размещаются только среди физических лиц. Это финансовый инструмент для людей, которые не готовы к инвестированию на бирже, по своим условиям он близок к депозитам.

Как подчеркнула министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, граждане, которые купят "зеленые" облигации Москвы, смогут лично поучаствовать в финансировании проекта замены дизельных автобусов на электробусы для сокращения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта. В случае полного размещения выпуска город профинансирует приобретение около 40 электробусов.

"Ценные бумаги не будут торговаться на бирже, а значит, не будут подвергаться рыночным рискам. Они могут быть досрочно выкуплены эмитентом - городом - по цене их покупки в любое время по заявке владельца. При этом граждане получат с них доход за все дни владения. Таким образом, они смогут инвестировать в облигации без риска потери средств. Каждый покупатель сможет вложить в облигации от 1 тыс. до 15 млн рублей", - добавила она.

В 2021 году Москва разместила выпуск биржевых "зеленых" облигаций на 70 млрд рублей, средства которого были направлены на приобретение электробусов и строительство Большой кольцевой линии. Облигации были выпущены для покупки прежде всего финансовыми организациями, но заметный интерес к ним проявили и физические лица. Было принято решение о выпуске зеленых облигаций для населения.