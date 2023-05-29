Руководство и эксперты Temasek урезали себе зарплату из-за банкротства FTX

Заместитель премьер-министра и министр финансов Сингапура Лоуренс Вон заявил, что "разочаровывающие потери" компании нанесли ущерб репутации страны

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Высшее руководство и часть сотрудников крупнейшей в Азии инвестиционной компании Temasek Holdings из Сингапура добровольно сократили свою зарплату на $275 млн из-за неудачных вложений в обанкротившуюся криптовалютную биржу FTX. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

"Хотя инвестиционная команда и не допустила неправомерных действий при выработке соответствующих рекомендаций, эксперты и высшее руководство в конечном итоге несут ответственность за принятые решения. Они взяли на себя коллективную ответственность и сократили собственную заработную плату", - цитирует она заявление компании. Заместитель премьер-министра и министр финансов Сингапура Лоуренс Вон отметил, что "разочаровывающие потери" Temasek нанесли ущерб репутации страны.

По данным издания, Temasek проводила восьмимесячную комплексную проверку биржи FTX. Однако инвестиции все же оказались неудачными, что еще больше подорвало уверенность в способности Сингапура контролировать индустрию цифровых активов. Недавняя серия сбоев, включая крах хедж-фонда Three Arrows Capital и криптоплатформы Hodlnaut, привлекла к городу-государству излишнее внимание.

В начале ноября 2022 года FTX сообщила, что подала заявление о банкротстве, а ее глава Сэм Бэнкман-Фрид ушел в отставку. В декабре Комиссия по ценным бумагам и биржам США, регулятор рынка ценных бумаг, предъявила Бэнкман-Фриду обвинения в обмане инвесторов. Ведомство утверждало, что криптобиржа получила от них $1,8 млрд, а затем эти средства были переведены в частный хедж-фонд.