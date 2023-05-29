Мишустин предложил провести стратегическую сессию по малому и среднему бизнесу

Премьер-министр РФ пригласил на это мероприятие всех участников правительственной комиссии по развитию МСП

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести на площадке правительства стратегическую сессию, чтобы продолжить обсуждение ситуации с малым и среднем бизнесом и насущных проблем таких предпринимателей.

"Я предлагаю провести отдельную стратегическую сессию по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, где в том числе и серьезные, проблемные вопросы рассмотреть, которые есть у предпринимателей. Совсем откровенно, открыто об этом поговорить - более детально и в более широкой аудитории", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса в понедельник.

Мишустин пригласил всех участников правкомиссии на это мероприятие. Председатель правительства потребовал не затягивать со встречей и попросил вице-премьера - руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко подобрать подходящие даты в ближайшее время.

"Как раз по итогам заседания комиссии и по итогам поручений президента после встречи с "Деловой Россией" подумаем о том, как пятилетие предпринимательства наполнить конкретным содержанием", - анонсировал премьер.