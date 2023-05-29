Казахстан на полгода запретил вывоз из страны угля автомобильным транспортом

В пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития страны сообщили, что запрет ввели в целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора

АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Казахстана с 26 мая сроком на полгода ввели запрет на вывоз с территории республики угля автомобильным транспортом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"На шесть месяцев установлен запрет на вывоз автомобильным транспортом угля и лигнита с территории Республики Казахстан. Запрет введен в целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и коммунально-бытового сектора, а также сохранения энергетической безопасности страны в период подготовки и прохождения отопительного сезона", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что целесообразность установления временного запрета на вывоз угля автомобильным транспортом с территории Казахстана поддержана на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 22 февраля 2023 года.