29 мая, 12:56

Reuters: Маск на этой неделе посетит Китай

Как сообщает агентство, он побывает на заводе Tesla в Шанхае

ЛОНДОН, 29 мая. /ТАСС/. Илон Маск, как ожидается, посетит на текущей неделе Китай, встретится с представителями власти и побывает на предприятии своей компании - производителя электромобилей Tesla в Шанхае. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, это будет первой поездкой бизнесмена в КНР за последние три года. С кем именно Маск встретится в Китае и что они будут обсуждать, пока неизвестно.

В марте Reuters сообщал, что Маск намерен посетить Китай и встретиться с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в апреле, но конкретное время встречи зависит от графика представителя Китая.

Завод Tesla в Шанхае был открыт в 2019 году. После модернизации в прошлом году предприятие способно ежегодно производить 1 млн электромобилей Model 3 и Model Y. Ранее в СМИ появилась информация о планах Tesla построить еще один сборочный завод в Шанхае. На нем планируется наладить производство 450 тыс. Model 3 и Model Y в год. 

Теги:
СШАКитайМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
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