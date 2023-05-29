Мишустин назвал стимулирование инвестактивности магистральной линией поддержки МСП

Премьер-министр РФ также обратил внимание на то, что действующие программы льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства "беспрецедентны и уникальны"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ключевыми инструментами поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) являются стимулирование инвестиционной активности и льготное финансирование, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании правительственной комиссии по вопросам развития МСП.

"Стимулирование инвестактивности и роста количества МСП за счет льготного финансирования - это, если хотите, магистральная линия поддержки МСП", - сказал глава кабмина. "Без сомнения, надо этим заниматься", - подчеркнул он.

Премьер обратил внимание на то, что действующие программы льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства "беспрецедентны и уникальны", и попросил коллег из Минфина рассмотреть вопрос их продления. "Конечно, это вопросы, связанные в первую очередь с ресурсами, с финансами. У нас непростая ситуация с этим, но обязательно нужно посмотреть, как [их] продлить", - отметил Мишустин.

При этом, продолжил он, нужно продумать использование механизма гарантий - как государственных, так и "зонтичных". "Здесь все средства, как говорится, хороши", - подытожил глава кабмина, предложив участникам заседания вернуться к обсуждению этого вопроса на отдельной стратегической сессии по малому и среднему бизнесу.