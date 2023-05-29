Мишустин призвал крупный бизнес активнее работать с малым

Премьер-министр России считает это важным фактором в условиях санкционного давления на страну

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Отечественный крупный бизнес должен активнее делать заказы у малых предприятий, что важно в нынешних условиях санкционного давления на РФ. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего бизнеса в понедельник.

Глава кабинета министров констатировал, что обязательная доля закупок крупного бизнеса у малых предприятий должна составлять 25%. "Именно крупный бизнес заинтересован в поставках, особенно в нынешнее непростое время при санкционном давлении может обеспечить долговременный спрос, это очень важный элемент развития любого бизнеса", - отметил председатель правительства. Он пояснил, что в таком случае малый бизнес может больше пользоваться кредитами и другими мерами поддержки, "заниматься в длинную своим проектом".

Мишустин также обратил внимание на развитие компетенций малого бизнеса при взаимодействии с крупным. "Технологии, компетенции, которые есть у крупных предприятий, кадры - это тоже очень важный элемент, чтобы такое партнерство состоялось", - отметил премьер-министр.

Таким образом он отреагировал на выступление генерального директора ООО "Литейно-механического завода "Новый" Ларисы Беляевой, которая рассказала, как успешно стало развиваться предприятие, получая заказы от крупных партнеров. "Именно работа с крупными компаниями помогла нам выйти на новый технологический уровень", - сказал она, попросив государство и далее стимулировать крупный бизнес к партнерству с компаниями МСП. В частности, Беляева обратила внимание на необходимость взаимодействия "на равных" между МСП и крупным бизнесом. "Пока крупный бизнес не будет заинтересован в продукции и услугах малого бизнеса, малые компании не смогут подтянуться и выйти на новый уровень", - заметила она. Беляева подчеркнула, что поддерживает декларацию о взаимодействии малого и крупного бизнеса, а также рассказала о положительном опыте работы с использованием цифровой платформы МСП.РФ.

Мишустин согласился, что можно доработать некоторые моменты в декларации о взаимодействии малого и крупного бизнеса, и предложил обсудить этот вопрос на специальной стратегической сессии, посвященной развитию малого и среднего бизнеса.

Глава кабинета министров обратился к крупным предприятиям, к общественным объединениям, регионам за поддержкой проекта декларации. "Думаю, что здесь есть хорошее будущее", - полагает он.