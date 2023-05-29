Мишустин поручил изучить возможность упрощения налогообложения для отелей и фитнес-центров

Соответствующее поручение получили Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение Минфину, Минэкономразвития и Федеральной налоговой службе (ФНС) изучить возможность распространения упрощенной налоговой системы (УСН) на некоторые предприятия сферы услуг, такие как отели и фитнес-центры.

"Что касается распространения УСН на другие виды экономической деятельности, в частности на отели, на фитнес-клубы, считаю, что такое возможно, но нужно все очень аккуратно продумать. Здесь я попросил бы Министерство финансов, Министерство экономического развития и Федеральную налоговую службу вместе посмотреть на такие предприятия", - сказал премьер на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в понедельник.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров обратил внимание Мишустина на то, что проблема, связанная с резким увеличением налоговой нагрузки при переходе пороговых значений налоговых режимов, характерна не только для общественного питания, но и для многих других предприятий сферы услуг. "Видим это у коллег из смежных отраслей сферы услуг - это отели, фитнес. Все это связано с нацпроектом по туризму. В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность распространить такой налоговый режим на иные отрасли либо внедрить специальный налоговый режим для предприятий, утративших право на УСН", - сказал Бухаров.

Мишустин назвал его предложение разумным. "Все здесь разумно, если есть соответствующие проблемы у коллег, которые этим занимаются, потому что, вы помните, основные проблемы были - это получение вычета при покупках, огромное количество нюансов, связанных с деятельностью кафе, давайте вместе поработаем и посмотрим, можем ли мы пойти на это", - ответил глава правительства.

С 1 января вступил в силу федеральный закон, освобождающий от налога на добавленную стоимость (НДС) часть предприятий общественного питания. Для освобождения от НДС одновременно должны выполняться следующие условия: нужно, чтобы сумма годового дохода организации или ИП не превышала 2 млрд рублей, удельный вес доходов от реализации услуг общепита в общей сумме доходов составлял не менее 70%, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией или ИП в пользу физлиц, был не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте РФ.