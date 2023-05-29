Мишустин поручил сформировать единый реестр мер поддержки МСП

Премьер-министр России отметил, что "нужно думать об очень качественном интерфейсе"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Единый реестр федеральных и региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) должен появиться на платформе МСП.РФ, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.

В понедельник он проводит заседание правкомиссии по вопросам развития МСП, с идеей собрать все меры поддержки в одном месте выступил один из участников общения. Учредитель сети центров дополнительного образования детей ООО "Центр "Логос" Александр Дерябин отметил, что цифровая платформа МСП совершенствуется. По его словам, сейчас платформа отображает не все данные по предприятиям. Отображение этой информации расширило бы возможности сервиса. Дерябин добавил также, что объединение на этой площадке всех мер поддержки бизнеса позволило бы предпринимателям получать их в режиме одного окна.

"Мы об этом давно говорим, очень важный вопрос, - ответил Мишустин. - Конечно, без сомнения, нужно это делать, это вопрос к правительству, мы этим займемся". "Я сейчас же хочу, чтобы мы сформировали соответствующее поручение: формализовать все возможности, которые могут отраслевые министерства, ведомства, федеральные органы власти предоставлять МСП, и сделать это простым способом с клиентским путем на платформе МСП", - добавил глава кабмина.

При этом, указал он, "нужно думать об очень качественном интерфейсе". По словам Мишустина, в противном случае информация будет запутанной для предпринимателей. "Важно сделать тестирование на клиентский путь и на понятность этого. <…> Давайте организуем тестирование", - поручил премьер. Он отметил, что "это не сложно сделать", важно, чтобы обратная связь была постоянной.

Мишустин также рассказал, что сам "с утра провел достаточно много времени на новой платформе МСП.РФ". "Честно - мне понравилось. <…> Аккуратно все сделано и просто", - поделился председатель правительства.

МСП.РФ - это государственная платформа поддержки предпринимателей, самозанятых и тех, кто планирует начать свой бизнес.