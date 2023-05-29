Казахстан заявил, что заинтересован в релокации более 400 компаний, покинувших рынок РФ

Как сообщил заместитель министра иностранных дел республики Алмас Айдаров, всем этим компаниям были отправлены приглашения

АСТАНА, 29 мая. /ТАСС/. Власти Казахстана заинтересованы в перемещении на свою территорию свыше 400 компаний, которые ранее работали на российском рынке. Об этом сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел республики Алмас Айдаров в ходе правительственного часа в верхней палате парламента.

"Ведется большая работа по релокации компаний, официально заявивших о своем уходе из Российской Федерации. На сегодняшний день 401 компания, в переезде которой в Казахстан мы заинтересованы. Всем этим компаниям были отправлены приглашения", - сказал он.

По его словам, на текущий момент от 67 компаний получен положительный ответ. "По 25 компаниям релокация завершена. В этом участвуют 38 стран, в основном компании из Германии, США, Швейцарии и Японии. Основные компании, которые на слуху, по которым релокация завершена: американский Honeywell - в Алма-Ате открыл небольшое производство, TikTok также перенес офис в Казахстан, InDriver в Казахстане, Fortescue австралийский, Alstom французский тоже сервисные центры перенес", - пояснил Айдаров.