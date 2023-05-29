Мишустин поручил разработать программу поддержки бизнесменов в новых регионах

По словам премьер-министра, "процесс получения финансирования должен быть простым и удобным"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову проработать программу грантов для поддержки малых и средних предприятий, которые занимаются социально значимыми проектами в новых регионах страны.

"Максим Геннадьевич, вас попрошу вместе с Минфином обеспечить запуск грантовой программы поддержки предпринимателей, которые занимаются в первую очередь социально значимыми проектами", - сказал глава кабинета министров на заседании правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства. Мишустин подчеркнул, что "процесс получения финансирования должен быть простым и удобным". Председатель правительства уверен, что "надо оказать помощь бизнесу в новых российских регионах", тем более ориентированному на решение социальных проблем, поскольку "они помогают людям".

С просьбой организовать поддержку для малых предприятий в новых регионах выступил председатель правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев. На его взгляд, следует начать ее в 2023 году для предпринимателей, реализующих социально значимые виды деятельности. Он попросил оказать поддержку в виде безвозмездных грантов до 500 тыс. рублей.

Глава кабинета министров обещал пригласить представителей новых регионов на заседание специальной стратегической сессии по развитию малого и среднего бизнеса, "чтобы посмотреть, подумать, что еще можно сделать хорошего".