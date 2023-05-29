Мишустин поддержал сохранение поддержки производителей сахаросодержащих напитков

Президент ФРиО Игорь Бухаров напомнил, что с 1 июля сахаросодержащие напитки станут подакцизным товаром и производители лишатся финансовых мер государственной поддержки

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал идею сохранить доступ к мерам финансовой поддержки для производителей сахаросодержащих напитков, а также ресторанов, кафе и отелей, реализующих такую подакцизную продукцию.

На заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в понедельник президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров напомнил, что с 1 июля 2023 года производство сахаросодержащих напитков будет отнесено к производству подакцизных товаров и представители малого и среднего бизнеса, производящие сахаросодержащие напитки, лишатся финансовых мер государственной поддержки и вместе с ними под такие ограничения подпадает гостиничный бизнес и предприятия общественного питания, которые в том числе реализуют такую подакцизную продукцию. Кроме того, в 2023 году истекает срок действия введенных в период ковидных ограничений норм, позволяющих гостиницам и ресторанам, продающим вино и табачную продукцию претендовать на меры господдержки.

"В целях поддержки в таких отраслях предлагаем рассмотреть возможность сохранить доступ к финансовым мерам поддержки для производителей сахаросодержащих напитков и предприятий сферы общественного питания и гостиничного бизнеса, реализующих подакцизку", - сказал Бухаров.

"Что касается продукции сахаросодержащей как подакцизного товара, конечно же, ни кафе, ни общепит, ни отели не должны из-за этого быть ограничены. Поддерживаю то, что вы сказали. Необходимо в этом смысле внести соответствующие изменения, чтобы не ограничивать. Попрошу министерство финансов с коллегами отработать и сделать это в ближайшее время, чтобы мерами поддержки продолжали пользоваться эти предприятия", - поддержал инициативу премьер.

С 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки станут подакцизным товаром.

Ставка акциза устанавливается в размере 7 рублей за 1 литр. Сахаросодержащими признаются безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 г на 100 мл. При этом не будут облагаться акцизом напитки брожения, квас с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1, 2% включительно, а также соки, нектары, сокосодержащие напитки и морсы.